Le festival d’orgue de Chamonix-Mont-Blanc Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Dimanche 2025-07-13 17:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

2025-07-13

Chaque été le festival d’orgue de Chamonix est le grand rendez-vous de la saison musicale Chamoniarde. L’année 2025 sera la 30ème année de ce festival avec comme chaque année de grands organistes et des artistes de talent.

Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 17 52

English : Chamonix Organ Festival

Every summer, the Chamonix Organ Festival is the highlight of the Chamonix musical season. The year 2025 will be the 30th year of this festival, with great organists and talented artists as every year.

German :

Jeden Sommer ist das Orgelfestival von Chamonix der Höhepunkt der musikalischen Saison in Chamonix. Im Jahr 2025 wird das Festival zum 30. Mal stattfinden, wie jedes Jahr mit großen Organisten und talentierten Künstlern.

Italiano :

Ogni estate, il Festival Organistico di Chamonix è il momento culminante della stagione musicale di Chamonix. Il 2025 sarà il 30° anno di questo festival, con grandi organisti e artisti di talento come ogni anno.

Espanol :

Cada verano, el Festival de Órgano de Chamonix es el punto culminante de la temporada musical de Chamonix. El año 2025 será la 30ª edición de este festival, con grandes organistas y artistas de talento como cada año.

