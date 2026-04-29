Le Festival du Feu Hippodrome de Maure de Bretagne Val d’Anast Samedi 29 août, 18h00 Uniquement sur réservation sur notre billetterie : lefestivaldufeu.fr

Le plus grand spectacle pyrotechnique de bretagne.

LE FESTIVAL DU FEU

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Tu as aimé l’édition 2025 ou tu découvres notre événement ?

Prépare-toi…

Tu vas adorer l’édition 2026 !

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Pour cette 2ème édition, le Festival du Feu t’a écouté et revient avec un programme entièrement repensé.

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Au programme

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Dès 18h00, l’ouverture des portes, un marché d’artisans ️ t’accueillera avec ses créations.

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Tu pourras également te désaltérer dans notre taverne ou manger dans de + nombreux Food trucks.

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En attendant la nuit , musiciens et artistes de rue t’offriront une expérience immersive, unique et « enflammée » .

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À la nuit tombée, embarque au cœur d’un incroyable spectacle pyrotechnique d’une heure, où étoiles, flammes, lumières, pyrotechnie et effets spectaculaires te plongeront dans l’histoire de la naissance de la Terre .

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Ne manque pas cet événement unique, qui enflammera tes sens❤️‍

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-29T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-29T23:59:00.000+02:00

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contact@lefestivaldufeu.fr

Hippodrome de Maure de Bretagne Val d’Anast 35330 Val d’Anast 35330 Ille-et-Vilaine



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