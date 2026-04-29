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Le Festival du Feu Hippodrome de Maure de Bretagne Val d’Anast

Le Festival du Feu Hippodrome de Maure de Bretagne Val d’Anast

Le Festival du Feu Hippodrome de Maure de Bretagne Val d’Anast samedi 29 août 2026.

Lieu : Hippodrome de Maure de Bretagne

Adresse : Val d'Anast 35330

Ville : 35330 Val d'Anast

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : Uniquement sur réservation sur notre billetterie : lefestivaldufeu.fr

Le Festival du Feu Hippodrome de Maure de Bretagne Val d’Anast Samedi 29 août, 18h00 Uniquement sur réservation sur notre billetterie : lefestivaldufeu.fr

Le plus grand spectacle pyrotechnique de bretagne.

LE FESTIVAL DU FEU

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Pour cette 2ème édition, le Festival du Feu t’a écouté et revient avec un programme entièrement repensé.

Au programme

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Dès 18h00, l’ouverture des portes, un marché d’artisans ️ t’accueillera avec ses créations.

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Tu pourras également te désaltérer dans notre taverne ou manger dans de + nombreux Food trucks.

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En attendant la nuit , musiciens et artistes de rue t’offriront une expérience immersive, unique et « enflammée » .

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À la nuit tombée, embarque au cœur d’un incroyable spectacle pyrotechnique d’une heure, où étoiles, flammes, lumières, pyrotechnie et effets spectaculaires te plongeront dans l’histoire de la naissance de la Terre .

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Ne manque pas cet événement unique, qui enflammera tes sens❤️‍

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T23:59:00.000+02:00

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 contact@lefestivaldufeu.fr

Hippodrome de Maure de Bretagne Val d’Anast 35330 Val d’Anast 35330 Ille-et-Vilaine


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