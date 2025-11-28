Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Cinema Le Luberon Pertuis

Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 20h. Cinema Le Luberon 31 rue Giraud Pertuis Vaucluse

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France , en salles de cinéma, qui présente, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…

1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. Cet animateur est, par ailleurs, le co-réalisateur d’un des films présentés durant la séance, qui a été tourné en Équateur. Les autres films se déroulent au Canada, en France, au Népal et en Espagne.

Il sera à Pertuis le vendredi 28 novembre au Cinéma le Luberon à 20h .

Cinema Le Luberon 31 rue Giraud Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 64 24

English :

It’s a festival that travels throughout France, in cinemas, presenting films that have hiking as their backdrop, but that speak of many other subjects, such as resilience, encounters, surpassing oneself, roaming…

German :

Es handelt sich um ein Wanderfestival, das in ganz Frankreich in Kinosälen stattfindet und Filme zeigt, die vor dem Hintergrund des Wanderns entstanden sind, aber von vielen anderen Themen wie Resilienz, Begegnung, Selbstüberwindung, Wandern usw. handeln.

Italiano :

È un festival che gira per la Francia, nelle sale cinematografiche, presentando film ambientati sullo sfondo dell’escursionismo, ma che trattano anche molti altri temi, come la resilienza, l’incontro, il superamento di se stessi, il vagabondaggio…

Espanol :

Es un festival que recorre Francia, en salas de cine, presentando películas que tienen como telón de fondo el senderismo, pero que también tratan muchos otros temas, como la resiliencia, los encuentros, la superación, la itinerancia…

