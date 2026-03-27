Le Festival du Film Vert à la Ferme de la Touvière, Autre lieu, Genève
Le Festival du Film Vert à la Ferme de la Touvière, Autre lieu, Genève vendredi 27 mars 2026.
Le Festival du Film Vert à la Ferme de la Touvière 27 et 28 mars Autre lieu
Tarif pour une entrée : CHF 7.-
Abonnement journée: CHF 18.-
Abonnement week-end: CHF 25.-
Abonnement de soutien week-end: CHF 40.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T11:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T11:30:00+01:00 – 2026-03-28T21:00:00+01:00
Le Festival du Film Vert Genève vous donne rendez-vous le temps d’un week-end à la Ferme de la Touvière à Meinier !
Pendant deux jours, samedi 28 et dimanche 29 mars, la ferme s’anime avec des ateliers DIY et Repair Café, des contes, des animations et des jeux pour les enfants, de la restauration bio et locale… sans oublier la visite de la ferme
Ateliers, animations et restauration locale
- SAMEDI 28 MARS
10h-18h Laine locale, filage au rouet et atelier feutrage
10h-18h Jeux géants en bois
10h-17h Âmae, savons artisanaux
11h-17h Repair Café : Réparation de vos objets pour leur offrir une seconde vie.
12h-15h30 Confection d’un hôtel à insectes
Dès 13h CALIM – Caisse Alimentaire Genevoise
15h15 Visite de la ferme
- DIMANCHE 29 MARS
10h-10h45 Conte « D’arbre en arbre », dès 6 ans
10h-18h Laine locale, filage au rouet et atelier feutrage
10h-17h Âmae, savons artisanaux
10h-17h Jeux géants en bois et ludothèque
12h-15h30 Confection d’un hôtel à insectes
15h15 Visite de la ferme
10h-17h Kalaweit, pour la sauvegarde de la biodiversité
- Projections du samedi 28 mars
11h00 — FLOW – Le chat qui n’avait plus peur de l’eau
13h30 — Les éclaireurs de la biodiversité
16h00 — Le goût des choses
18h30 — Le Chant de la Terre
19h45 — Le Vivant qui se défend
- Projection du dimanche 29 mars
10h45 — Sepia, l’odyssée d’une seiche
13h45 — Loup, les nuits hantées des éleveurs
→ suivi de Des Abruzzes dans les Alpes
15h45 — MSC, pêche durable ou label discutable ?
→ suivi de Metalmorfosis
17h30 — Glaciers d’Arctique, état des lieux
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivaldufilmvert.ch/fr/programme/2026/ferme-touviere-a-meinier »}]
Projections, animations, restauration…le Festival du Film Vert est à la ferme de la Touvière
FFV
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