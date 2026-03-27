Le Festival du Film Vert à la Ferme de la Touvière, Autre lieu, Genève

Le Festival du Film Vert à la Ferme de la Touvière 27 et 28 mars Autre lieu

Tarif pour une entrée : CHF 7.-

Abonnement journée: CHF 18.-

Abonnement week-end: CHF 25.-

Abonnement de soutien week-end: CHF 40.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T11:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T11:30:00+01:00 – 2026-03-28T21:00:00+01:00

Le Festival du Film Vert Genève vous donne rendez-vous le temps d’un week-end à la Ferme de la Touvière à Meinier !

Pendant deux jours, samedi 28 et dimanche 29 mars, la ferme s’anime avec des ateliers DIY et Repair Café, des contes, des animations et des jeux pour les enfants, de la restauration bio et locale… sans oublier la visite de la ferme

Ateliers, animations et restauration locale

SAMEDI 28 MARS

10h-18h Laine locale, filage au rouet et atelier feutrage

10h-18h Jeux géants en bois

10h-17h Âmae, savons artisanaux

11h-17h Repair Café : Réparation de vos objets pour leur offrir une seconde vie.

12h-15h30 Confection d’un hôtel à insectes

Dès 13h CALIM – Caisse Alimentaire Genevoise

15h15 Visite de la ferme

DIMANCHE 29 MARS

10h-10h45 Conte « D’arbre en arbre », dès 6 ans

10h-18h Laine locale, filage au rouet et atelier feutrage

10h-17h Âmae, savons artisanaux

10h-17h Jeux géants en bois et ludothèque

12h-15h30 Confection d’un hôtel à insectes

15h15 Visite de la ferme

10h-17h Kalaweit, pour la sauvegarde de la biodiversité

Projections du samedi 28 mars

11h00 — FLOW – Le chat qui n’avait plus peur de l’eau

13h30 — Les éclaireurs de la biodiversité

16h00 — Le goût des choses

18h30 — Le Chant de la Terre

19h45 — Le Vivant qui se défend

Projection du dimanche 29 mars

10h45 — Sepia, l’odyssée d’une seiche

13h45 — Loup, les nuits hantées des éleveurs

→ suivi de Des Abruzzes dans les Alpes

15h45 — MSC, pêche durable ou label discutable ?

→ suivi de Metalmorfosis

17h30 — Glaciers d’Arctique, état des lieux

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivaldufilmvert.ch/fr/programme/2026/ferme-touviere-a-meinier »}]

Projections, animations, restauration…le Festival du Film Vert est à la ferme de la Touvière

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