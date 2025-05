Le festival du kiosque – Marignane, 18 juin 2025 07:00, Marignane.

Bouches-du-Rhône

Le festival du kiosque Mercredi 18 juin 2025.

A 18h.

Concert chœur d’enfants de l’école Fourcade et l’orchestre à vent Junior.

Classes de formation musicale.

Jeudi 19 juin 2025.

A 19h30.

Musique Actuelles Amplifiées battle des générations.

Jeudi 26 juin 2025.

A 19h.

Concert de la classe de jazz. Kiosque du parc Salvador Dali Marignane Bouches-du-Rhône

Le conservatoire de musique municipal a hâte de vous retrouver pour son grand festival.

Une diversité musicale qui permet de satisfaire tous les goûts !

Vous êtes attendus nombreux !

.

Kiosque du parc Salvador Dali

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 32 musique@ville-marignane.fr

English :

The municipal music conservatory is looking forward to welcoming you to its major festival.

Musical diversity to suit all tastes!

We look forward to seeing you there!

German :

Das städtische Musikkonservatorium freut sich darauf, Sie bei seinem großen Festival wiederzusehen.

Die musikalische Vielfalt bietet für jeden Geschmack etwas!

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Il Conservatorio comunale di musica è lieto di darvi il benvenuto al suo grande festival.

Una grande varietà di musica per tutti i gusti!

Non vediamo l’ora di incontrarvi!

Espanol :

El conservatorio municipal de música le da la bienvenida a su gran fiesta.

Música variada para todos los gustos

¡Le esperamos!

L’événement Le festival du kiosque Marignane a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme de Marignane