Le festival du manger mieux rue des Molletons Monistrol-sur-Loire

Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
2026-01-24
Le Festival du Manger Mieux Révolutionnez votre Assiette et votre Bien-Être à Monistrol-sur-Loire.
L’Association Les Passionnés du Bien-Être vous attend nombreux pour faire de votre assiette votre meilleure alliée bien-être !
rue des Molletons SJ Agencement Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 31 27 26
The Festival du Manger Mieux: Revolutionize your plate and your well-being in Monistrol-sur-Loire.
The Association Les Passionnés du Bien-Être looks forward to seeing you there to make your plate your best ally for well-being!
L’événement Le festival du manger mieux Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron