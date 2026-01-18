Le festival du manger mieux rue des Molletons Monistrol-sur-Loire

Le festival du manger mieux

rue des Molletons SJ Agencement Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Le Festival du Manger Mieux Révolutionnez votre Assiette et votre Bien-Être à Monistrol-sur-Loire.

L’Association Les Passionnés du Bien-Être vous attend nombreux pour faire de votre assiette votre meilleure alliée bien-être !

.

rue des Molletons SJ Agencement Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 31 27 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival du Manger Mieux: Revolutionize your plate and your well-being in Monistrol-sur-Loire.

The Association Les Passionnés du Bien-Être looks forward to seeing you there to make your plate your best ally for well-being!

L’événement Le festival du manger mieux Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron