Le Festival du Prix T13 au Théâtre 13 : 6 spectacles à découvrir à l’automne Théâtre 13 – Seine Paris

Le Festival du Prix T13 au Théâtre 13 : 6 spectacles à découvrir à l’automne Théâtre 13 – Seine Paris mercredi 12 novembre 2025.

Encourager, soutenir et accompagner pendant un an les jeunes metteurs et metteuses en scène dans l’aventure magnifique et complexe de la création d’un spectacle, les suivre du projet initial à l’exploitation, confronter leur travail au public et leur faire rencontrer les principaux partenaires du spectacle vivant et les programmateurs et programmatrices de théâtre : telles sont les ambitions du Prix T13, Festival de mise en scène.

Afin d’accompagner les six projets sélectionnés, le Théâtre 13 a mis à disposition ses espaces de répétitions ainsi que les compétences de son équipe technique tout au long de la saison 2024-2025. L’aboutissement de ces semaines de travail a eu lieu en juin 2025 avec deux représentations inédites au T13 / Glacière pour chacune des six créations.

Depuis plus de 15 ans maintenant, le Prix T13 a vu passer plusieurs générations d’artistes dont Pauline Bayle, Johanna Boyé, Julie Deliquet, Nicolas Le Bricquir, Nelson-Rafaell Madel, Marie Mahé, Aïla Navidi, Elise Noiraud, Alice Vannier, Alexandre Zeff et le Collectif La Cabale. Le Prix T13, Festival de mise en scène est organisé par le Théâtre 13.

Découvrez les 6 pièces de l’édition 2025 :

Le spectacle lauréat du Prix du Jury : « Trop beau pour y voir », qui explore l’histoire du chlordécone, pesticide utilisé aux Antilles françaises dans les bananeraies jusqu’en 1994.

Également au programme :

– « Scélérates » : en 1989, une course à la voile, autour du monde. Déjà misogyne, le monde de la navigation est qui plus est, en retard. Les femmes sont à la cambuse mais certainement pas aux manœuvres. Mais Juliette décide qu’elle veut naviguer, barrer, patronner et que c’est assez

– « Panaris » est un plongeon dans La Distinction de Bourdieu, à travers l’histoire de quatre amis/amies qui interrogent leurs rapports de classe et leur possibilité d’être amis/amies malgré ce qui les sépare

– « A Requiem Room » est un triptyque qui explore trois formes théâtrales autour des rêves et des cauchemars, où des personnages vacillent, espèrent, mais restent prisonniers dans une boucle sans issue

– « Hchouma blues » : Moha fait sa première année à l’université. Quand un adolescent de la cité d’à côté est tué par un policier, sa fac est bloquée et son quartier s’embrase

– « Loges » : Dans les loges d’un théâtre vacillant, un bal sanglant se donne encore. Loges suit une troupe depuis un point de vue inhabituel, à 180 degrés d’une représentation de Titus Andronicus de Shakespeare, semblant être leur dernière.

L’aboutissement de ces semaines de travail a eu lieu en juin 2025 avec deux représentations inédites au T13 / Glacière pour chacune des six créations. » la phrase suivante : « Pour la première fois cette saison, les 6 spectacles sont reprogrammés à l’automne dans le cadre d’un Festival de mise en scène.

Du mercredi 12 novembre 2025 au vendredi 19 décembre 2025 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-20T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre 13 – Seine 30 rue du Chevaleret 75013 Paris

https://www.theatre13.com/pages/prix-t13/selection-premier-tour-2013 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13