Le Festival Fantastique des Fées et des Lutins à Saint-Emilion Saint-Émilion
Le Festival Fantastique des Fées et des Lutins à Saint-Emilion Saint-Émilion samedi 25 avril 2026.
Le Festival Fantastique des Fées et des Lutins à Saint-Emilion
Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Week-end féerique à Saint-Émilion
Plongez, le temps d’un week-end les 25 et 26 avril, dans le monde fantastique des fées et des lutins à Saint-Émilion
Un événement magique, convivial et gratuit, pour petits et grands !
Dates & horaires
Samedi 25 avril 10h 19h
Dimanche 26 avril 10h 18h
Au programme
Marché d’artisans et de créateurs sur la thématique féerique
Décorations, bijoux, céramique, livres, infusions & tisanes, peintures, cuir, tissu, hydromel…
Ateliers de création
Conférences
Chasse aux trésors
Food trucks & buvette
Plus de 50 exposants répartis sur 3 lieux emblématiques
Parc Guadet
Salle des Dominicains
Cloître
Entrée gratuite .
Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 72 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Festival Fantastique des Fées et des Lutins à Saint-Emilion Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Saint-Emilion