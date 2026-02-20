Le Festival Fantastique des Fées et des Lutins à Saint-Emilion

Saint-Émilion Gironde

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

Week-end féerique à Saint-Émilion

Plongez, le temps d’un week-end les 25 et 26 avril, dans le monde fantastique des fées et des lutins à Saint-Émilion

Un événement magique, convivial et gratuit, pour petits et grands !

Dates & horaires

Samedi 25 avril 10h 19h

Dimanche 26 avril 10h 18h

Au programme

Marché d’artisans et de créateurs sur la thématique féerique

Décorations, bijoux, céramique, livres, infusions & tisanes, peintures, cuir, tissu, hydromel…

Ateliers de création

Conférences

Chasse aux trésors

Food trucks & buvette

Plus de 50 exposants répartis sur 3 lieux emblématiques

Parc Guadet

Salle des Dominicains

Cloître

Entrée gratuite .

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 72 09

