Le Festival Jeune Public La note et les planches 12ème édition Saint-Florent-sur-Cher

Le Festival Jeune Public La note et les planches 12ème édition
70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-23
2025-10-21
Trois jours de spectacles, ateliers et animations pour éveiller les petits… et ravir les grands !
Au programme spectacles, animations ludiques et ateliers découverte, pour une escapade culturelle conviviale à destination des enfants et de leurs familles. Ne manquez pas ce temps fort automnal, parfait pour partager des instants poétiques, créatifs et festifs !
Pour plus d'informations contactez le Centre culturel Louis-Aragon.
70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 65 84 centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
English :
Three days of shows, workshops and entertainment to awaken the little ones? and delight the grown-ups!
German :
Drei Tage voller Aufführungen, Workshops und Animationen, um die Kleinen zu wecken? und die Großen zu begeistern!
Italiano :
Tre giorni di spettacoli, laboratori e intrattenimento per tenere svegli i più piccoli e felici i grandi!
Espanol :
Tres días de espectáculos, talleres y entretenimiento para mantener despiertos a los más pequeños… ¡y felices a los mayores!
