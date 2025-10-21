Le Festival Jeune Public La note et les planches 12ème édition Saint-Florent-sur-Cher

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-23

2025-10-21

Trois jours de spectacles, ateliers et animations pour éveiller les petits… et ravir les grands !

Au programme spectacles, animations ludiques et ateliers découverte, pour une escapade culturelle conviviale à destination des enfants et de leurs familles. Ne manquez pas ce temps fort automnal, parfait pour partager des instants poétiques, créatifs et festifs !

Pour plus d'informations contactez le Centre culturel Louis-Aragon.

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 65 84 centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr

English :

Three days of shows, workshops and entertainment to awaken the little ones? and delight the grown-ups!

German :

Drei Tage voller Aufführungen, Workshops und Animationen, um die Kleinen zu wecken? und die Großen zu begeistern!

Italiano :

Tre giorni di spettacoli, laboratori e intrattenimento per tenere svegli i più piccoli e felici i grandi!

Espanol :

Tres días de espectáculos, talleres y entretenimiento para mantener despiertos a los más pequeños… ¡y felices a los mayores!

