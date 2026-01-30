Le festival Petits Chœurs de Femmes | Centre Culturel de Langeac, Rue Léo Lagrange Langeac
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
à l’occasion de la Journée Internationale des luttes des Droits des Femmes
Des idées ? Des envies ? Des propositions ? Envie d’exposer ?
Contactez l’équipe de la programmation programmationgrenouille@gmail.com
Rue Léo Lagrange Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
on the occasion of International Women’s Rights Day
Any ideas? Desires? Any proposals? Want to exhibit?
Contact the programming team: programmationgrenouille@gmail.com
