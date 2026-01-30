Le festival Petits Chœurs de Femmes | Centre Culturel de Langeac, Rue Léo Lagrange Langeac

Le festival Petits Chœurs de Femmes | Centre Culturel de Langeac,

Rue Léo Lagrange Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

à l’occasion de la Journée Internationale des luttes des Droits des Femmes



Des idées ? Des envies ? Des propositions ? Envie d’exposer ?

Contactez l’équipe de la programmation programmationgrenouille@gmail.com

.

Rue Léo Lagrange Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

on the occasion of International Women’s Rights Day



Any ideas? Desires? Any proposals? Want to exhibit?

Contact the programming team: programmationgrenouille@gmail.com

L’événement Le festival Petits Chœurs de Femmes | Centre Culturel de Langeac, Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier