Le festival Saint-Lac’ en folie Saint-Lactencin

Les associations Saint-Lactencinoises et la Communauté de communes s’associent afin de créer un nouvel événement sur la commune de Saint-Lactencin après l’arrêt de Zik à Tesseau le St Lac’en folies. Au programme, pas moins de 6 groupes pour 6 concerts gratuits !

17h30 groupe Jazz avec Lauriane Hill et Gal Rouilhat

17h30 le duo chansons françaises de Rémi Touzeau et Yves Bouquet

18h Saxophone au féminin avec Indre’n’tutti

19h30 le groupe Tremplin TR3BZ

20h30 Les electrochicas de Cumbia Boom Box

22h30 Carmen Maria Vega

La soirée sera clôturée par un DJ.

Restauration sur place dinde à la broche sur réservation au 07 43 34 75 47 (15 €). Toute la soirée galettes au four, saucisses-frites, crêpes et buvette. Le restaurant Ô’St Lac sera ouvert. .

Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 7 43 34 75 47

English :

Saint-Lactencin associations and the Communauté de communes have joined forces to create a new event in Saint-Lactencin, following the demise of Zik à Tesseau: St Lac’en folies. On the program: no less than 6 groups for 6 free concerts!

German :

Die Vereine von Saint-Lactencin und der Gemeindeverband haben sich zusammengeschlossen, um nach der Einstellung von Zik à Tesseau eine neue Veranstaltung in der Gemeinde Saint-Lactencin zu schaffen: St Lac’en folies. Auf dem Programm stehen nicht weniger als 6 Bands für 6 kostenlose Konzerte!

Italiano :

Le associazioni di Saint-Lactencin e la Communauté de communes uniscono le forze per creare un nuovo evento a Saint-Lactencin dopo la fine di Zik à Tesseau: St Lac’en folies. Il programma prevede non meno di 6 gruppi che si esibiranno in 6 concerti gratuiti!

Espanol :

Las asociaciones de Saint-Lactencin y la Communauté de communes se unen para crear un nuevo evento en Saint-Lactencin tras el fin de Zik à Tesseau: St Lac’en folies. El programa incluye nada menos que 6 grupos que ofrecerán 6 conciertos gratuitos

