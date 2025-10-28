« They’re Gonna Be Big » mettra à l’honneur la scène rock underground les 28, 29, 30 octobre 2025 lors de la seconde édition du festival !

L’équipe du Supersonic vous invite à plonger dans la scène DIY internationale pour découvrir 21 nouveaux groupes coups de coeur qui ont la particularité de n’avoir encore jamais joué à Paris ! Ces groupes venus du Texas, de New York, de Suisse ou des quatre coins d’Angleterre présenteront donc pour la première fois leur musique au public parisien. Une rencontre intimiste qui aura lieu dans le quartier du Supersonic entre ses deux salles de concert (Supersonic Club et Supersonic Records) et la cave voisine de La Seine Café.

Trois jours de découverte, de rencontres, et l’assurance d’avoir vu avant tout le monde son nouveau groupe préféré, c’est ce que vous réserve le festival « They’re Gonna Be Big » les 28, 29, 30 octobre 2025 !

C’est le rendez-vous des diggers de la scène indie ! Véritables coups de cœur de l’équipe, talents encore bruts de la scène de demain, on vous invite à découvrir ces groupes étrangers pour leur toute première représentation en France au Supersonic les les 28, 29, 30 octobre 2025.

Du mardi 28 octobre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi

de 19h00 à 22h45

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

