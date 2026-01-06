Le festival Vélo in Paris revient en avril au Parc Floral Parc Floral de Paris Paris

Le festival Vélo in Paris, c’est un peu la grande messe du vélo à Paris. Durant trois jours, venez tester des centaines de modèles de vélos : cargo, électrique, gravel, route, pliants… Il y en a pour tout le monde ! C’est aussi l’occasion de vous renseigner sur les différents itinéraires vélo et de planifier vos prochaines vacances ! Le tout dans une ambiance festive : food trucks, courses de draisienne, un beau programme de conférences et des dizaines d’animations pour petits et grands.

Paris abrite l’une des communautés cyclistes les plus diversifiées et éclectiques d’Europe. C’est un phénomène visible à l’œil nu : les cyclistes sont de plus en plus nombreux dans les rues parisiennes. Depuis 2018, Vélo in Paris est l’occasion unique pour les franciliens de venir tester tous les vélos qui vous intéressent sur notre piste test sécurisée d’1km.

VÉLO IN PARIS c’est le festival qui célèbre la passion du vélo au cœur de Paris. Il attend les adeptes de la petite reine au Parc Floral, du 24 au 26 avril.

Du vendredi 24 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit

L’entrée est gratuite ! Vous devez simplement vous inscrire en ligne et présenter le QR Code. L’entrée au festival donne accès gratuitement au Parc Floral.

Tout public.

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris



