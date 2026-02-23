Le festival Villejean Déterminé·e·s Maison de quartier Villejean Rennes
Le festival Villejean Déterminé·e·s Maison de quartier Villejean Rennes 5 – 8 mars Ille-et-Vilaine
Les femmes déterminées prennent l’espace. Performances, tables rondes, stands associatifs et moments de partage viennent créer une dynamique collective, inspirante et concrète.
Le festival Villejean Déterminé·e·s arrive à la Maison de Quartier de Villejean !
Organisée par l’association Synzhoi, en partenariat avec l’association Rencontre & Culture, cet évènement met à l’honneur les engagements, les talents et les voix du quartier.
Né d’une volonté de créer un espace d’expression, de dialogue et de transmission, Villejean Déterminé·e·s rassemble artistes, associations, habitant·e·s et acteur·rice·s engagé·e·s autour d’une même énergie : la détermination collective.
Art, parole, engagement, entrepreneuriat, solidarité : les femmes déterminées prennent l'espace. Performances, tables rondes, stands associatifs et moments de partage viennent créer une dynamique collective, inspirante et concrète.
✨ Viens célébrer la force et la créativité de Villejean !
du 5 au 8 Mars 2026
Maison de Quartier de Villejean
12 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes
Métro A : J.F Kennedy
Bus C4 : Université (plus d’infos sur le site de la STAR)
️ Restauration & bar sur place
Prix libre & conscient
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-05T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-08T23:00:00.000+01:00
Maison de quartier Villejean 2 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine