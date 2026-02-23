Le festival Villejean Déterminé·e·s Maison de quartier Villejean Rennes 5 – 8 mars Ille-et-Vilaine

Les femmes déterminées prennent l'espace. Performances, tables rondes, stands associatifs et moments de partage viennent créer une dynamique collective, inspirante et concrète.

Le festival Villejean Déterminé·e·s arrive à la Maison de Quartier de Villejean !

Organisée par l’association Synzhoi, en partenariat avec l’association Rencontre & Culture, cet évènement met à l’honneur les engagements, les talents et les voix du quartier.

Né d’une volonté de créer un espace d’expression, de dialogue et de transmission, Villejean Déterminé·e·s rassemble artistes, associations, habitant·e·s et acteur·rice·s engagé·e·s autour d’une même énergie : la détermination collective.

Art, parole, engagement, entrepreneuriat, solidarité : les femmes déterminées prennent l'espace. Performances, tables rondes, stands associatifs et moments de partage viennent créer une dynamique collective, inspirante et concrète.

✨ Viens célébrer la force et la créativité de Villejean !

du 5 au 8 Mars 2026

Maison de Quartier de Villejean

12 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes

Métro A : J.F Kennedy

Bus C4 : Université (plus d’infos sur le site de la STAR)

️ Restauration & bar sur place

Prix libre & conscient

Maison de quartier Villejean 2 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



