Le Festival Voyageur : 2000 jours au Paradis Rue Louis Jouvet Vorey
samedi 5 décembre 2026 · Rue Louis Jouvet · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Le Festival Voyageur : 2000 jours au Paradis
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Venez assister projection-rencontre du film « 2000 jours au paradis » de Véronique, Anne et Erik Lapied dans le cadre du Festival Voyageur de Vorey. Durée : 69 min.
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
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English :
Come attend a screening and discussion of the film « 2,000 Days in Paradise » by Véronique, Anne, and Erik Lapied as part of the Festival Voyageur in Vorey. Running time: 69 min.
L’événement Le Festival Voyageur : 2000 jours au Paradis Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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