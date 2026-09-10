Le Festival Voyageur : 2000 jours au Paradis Rue Louis Jouvet Vorey

Informations pratiques

Vorey

Le Festival Voyageur : 2000 jours au Paradis

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Venez assister projection-rencontre du film « 2000 jours au paradis » de Véronique, Anne et Erik Lapied dans le cadre du Festival Voyageur de Vorey. Durée : 69 min.

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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

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English :

Come attend a screening and discussion of the film « 2,000 Days in Paradise » by Véronique, Anne, and Erik Lapied as part of the Festival Voyageur in Vorey. Running time: 69 min.

L’événement Le Festival Voyageur : 2000 jours au Paradis Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay