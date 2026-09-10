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AGENDA · Vorey

Le Festival Voyageur : La Route Rue Louis Jouvet Vorey

samedi 5 décembre 2026 · Rue Louis Jouvet · Vorey

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue Louis Jouvet
Adresse
L'Embarcadère
Ville
43800 Vorey
Département
Haute-Loire
Tarif
7 7 7

Vorey

Le Festival Voyageur : La Route

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Venez assister à la projection-rencontre du film « La route »‘ avec Marianne Chaud, réalisatrice, dans le cadre du Festival Voyageur de Vorey. Durée : 85 min.
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21  embarcadere@vorey.fr

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English :

Come join us for a screening and Q&A of the film « La route » with director Marianne Chaud, as part of the Festival Voyageur in Vorey. Running time: 85 min.

L’événement Le Festival Voyageur : La Route Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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