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AGENDA · Vorey

Le Festival Voyageur : L’himalaya au coeur Rue Louis Jouvet Vorey

dimanche 6 décembre 2026 · Rue Louis Jouvet · Vorey

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue Louis Jouvet
Adresse
L'Embarcadère
Ville
43800 Vorey
Département
Haute-Loire
Tarif
7 7 7

Vorey

Le Festival Voyageur : L’himalaya au coeur

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 14:30:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Venez assister à la projection-rencontre du film « L’himalaya au coeur » avec Jérémy Bigé, réalisateur. Dans le cadre du Festival Voyageur de Vorey. Durée : 54 min.
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21  embarcadere@vorey.fr

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English :

Come join us for a screening and Q&A of the film « L’Himalaya au Coeur » with director Jérémy Bigé. Part of the Festival Voyageur in Vorey. Running time: 54 min.

L’événement Le Festival Voyageur : L’himalaya au coeur Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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