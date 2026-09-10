Le Festival Voyageur : L’himalaya au coeur Rue Louis Jouvet Vorey
dimanche 6 décembre 2026 · Rue Louis Jouvet · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Le Festival Voyageur : L’himalaya au coeur
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 14:30:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Venez assister à la projection-rencontre du film « L’himalaya au coeur » avec Jérémy Bigé, réalisateur. Dans le cadre du Festival Voyageur de Vorey. Durée : 54 min.
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
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English :
Come join us for a screening and Q&A of the film « L’Himalaya au Coeur » with director Jérémy Bigé. Part of the Festival Voyageur in Vorey. Running time: 54 min.
L’événement Le Festival Voyageur : L’himalaya au coeur Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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