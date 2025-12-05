Le Festival Voyageur Rue Louis Jouvet Vorey

Le Festival Voyageur Rue Louis Jouvet Vorey vendredi 5 décembre 2025.

Le Festival Voyageur

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Le Festival Voyageur (festival de films de voyage) revient encore plus fort voyages, de rencontres, de passion et d’aventure ! Organisé pour sa 3ème éditions par l’Embarcadère, la Médiathèque et l’association La Barque. Du 05 au 07 décembre 2025.

.

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

English :

The Festival Voyageur (travel film festival) is back with a vengeance: travel, encounters, passion and adventure! Organized for its 3rd edition by l’Embarcadère, the Médiathèque and the association La Barque. December 05 to 07, 2025.

German :

Das Festival Voyageur (Reisefilmfestival) kommt noch stärker zurück: Reisen, Begegnungen, Leidenschaft und Abenteuer! In seiner dritten Ausgabe wird es von der Embarcadère, der Mediathek und dem Verein La Barque organisiert. Vom 05. bis 07. Dezember 2025.

Italiano :

Il Festival Voyageur (festival del cinema di viaggio) torna con prepotenza: viaggi, incontri, passioni e avventure! Organizzato per la sua 3a edizione dall’Embarcadère, dalla Médiathèque e dall’associazione La Barque. Dal 05 al 07 dicembre 2025.

Espanol :

Vuelve con fuerza el Festival Voyageur (festival de cine de viajes): ¡viajes, encuentros, pasión y aventura! Organizado en su 3ª edición por la Embarcadère, la Médiathèque y la asociación La Barque. Del 05 al 07 de diciembre de 2025.

L’événement Le Festival Voyageur Vorey a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay