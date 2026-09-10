Le Festival Voyageur Rue Louis Jouvet Vorey

Informations pratiques

Vorey

Le Festival Voyageur

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-04

Le Festival Voyageur (festival de films de voyage) revient pour plus de voyages, de rencontres, de passion et d’aventure ! Organisé pour sa 4ème édition par l’Embarcadère, la Médiathèque et l’association La Barque. Du 04 au 06 décembre 2026.

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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

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English :

The Festival Voyageur (travel film festival) is back for more travel, encounters, passion, and adventure! Organized for its 4th edition by L’Embarcadère, the Médiathèque, and the La Barque association. December 4–6, 2026.

L’événement Le Festival Voyageur Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay