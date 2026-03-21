Le fête du court métrage: Option ciné (Rex)

3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-25

Projection en avant séance de films réalisé par les élèves de section cinéma audiovisuel de Lycée d’Arsonval de Brive.

Au programme: Le tigre de Rose Ferant, Sema Perrot, Sacha Petitou et Marius Sarrouilhe et Dernières roses de Jules Billat, Margaret Dantlo et Tessa Fabriès. .

3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lerex@brive.fr

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English : Le fête du court métrage: Option ciné (Rex)

L’événement Le fête du court métrage: Option ciné (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme