Le fête du court métrage: Option ciné (Rex) Brive-la-Gaillarde
Le fête du court métrage: Option ciné (Rex) Brive-la-Gaillarde mercredi 25 mars 2026.
Le fête du court métrage: Option ciné (Rex)
3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-25
Projection en avant séance de films réalisé par les élèves de section cinéma audiovisuel de Lycée d’Arsonval de Brive.
Au programme: Le tigre de Rose Ferant, Sema Perrot, Sacha Petitou et Marius Sarrouilhe et Dernières roses de Jules Billat, Margaret Dantlo et Tessa Fabriès. .
3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lerex@brive.fr
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English : Le fête du court métrage: Option ciné (Rex)
L’événement Le fête du court métrage: Option ciné (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme