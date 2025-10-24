Le Fétiche Animé Fabrik Creative Laval

Le Fétiche Animé Fabrik Creative Laval vendredi 24 octobre 2025.

Le Fétiche Animé Fabrik Creative

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24 2025-10-31

Vacances d’Automne au MANAS

Le MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers vous propose un atelier Flipbook autour de l’un des fétiche de notre collection, vu par l’œil de l’artiste Jean-Joseph Sanfourche.

LE FETICHE ANIMÉ FABRIK CREATIVE | A partir de 5 ans | vendredis 24 et 31 octobre | 14h00 | gratuit | sur réservation au 02.53.74.12.30 .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30 accueil.musees@laval.fr

