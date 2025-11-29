Le Feu au Lac La Cabane du Lac Châtellerault

Le Feu au Lac

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Les concurrents ont le choix entre 3 parcours différents et méconnus au cœur de la forêt domaniale de Chatellerault. Récompense et soupe chaude à l’arrivée. .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Courirdanschatellerault86@gmail.com

English : Le Feu au Lac

L’événement Le Feu au Lac Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne