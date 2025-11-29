Le Feu au Lac La Cabane du Lac Châtellerault
Le Feu au Lac
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Les concurrents ont le choix entre 3 parcours différents et méconnus au cœur de la forêt domaniale de Chatellerault. Récompense et soupe chaude à l’arrivée. .
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Courirdanschatellerault86@gmail.com
