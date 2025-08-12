Le Feu Haguenau

Le Feu Haguenau dimanche 8 février 2026.

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-08 11:00:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

2026-02-08

Déf. Manifestation d’une combustion rapide et persistante accompagnée d’émission de lumière et d’énergie thermique.

Le feu un âtre, un foyer…

Le feu une ardente, une passion…

Le feu un incendie, un danger…

Le feu une vénération, une danse…

De Roland de Lassus à Maurice Ravel, en passant par Schumann ou Scriabine, le feu a été composé, orchestré et chanté par de très nombreux compositeurs. On a dansé le feu, on l’a prié, dans des airs époustouflants, des mélodies entraînantes. Mais dans ce foisonnement de compositions, certaines sont restées en retrait…

Comptez sur nous pour vous en faire entendre, qu’elles ne restent pas plus longtemps mal connues. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

From Roland de Lassus to Maurice Ravel, via Schumann and Scriabin, fire has been composed, orchestrated and sung by a great many composers.

German :

Von Roland de Lassus über Maurice Ravel bis hin zu Schumann oder Skrjabin wurde das Feuer von sehr vielen Komponisten komponiert, orchestriert und gesungen.

Italiano :

Da Roland de Lassus a Maurice Ravel, passando per Schumann e Scriabin, il fuoco è stato composto, orchestrato e cantato da moltissimi compositori.

Espanol :

De Roland de Lassus a Maurice Ravel, pasando por Schumann y Scriabin, el fuego ha sido compuesto, orquestado y cantado por un gran número de compositores.

