Le feutre le plus ancien textile non tissé, L’esprit du feutre, Dogneville

Informations pratiques

Le feutre le plus ancien textile non tissé 19 et 20 septembre L’esprit du feutre Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le feutre réinventé

Yasmina ouvre son atelier au public pour une présentation du plus ancien textile non tissé : le feutre.

Une démonstration de ce savoir-faire ancestral sera proposée avec la réalisation d’une surface explorant l’espace géographique ou extra-terrestre.

Un équilibre entre force et fragilité, entre design contemporain et language poétique.

L’esprit du feutre 128 rue Abbé Poirot, 88000 Dogneville Dogneville 88000 Vosges Grand Est 06 81 57 15 26 https://www.lespritdufeutre.fr Le lieu, installé dans un ancien corps de ferme restauré, propose une plongée dans une expression organique et contemporaine, révélée par la lumière. À partir de fibres de laine feutrée et de soie, de nouvelles impressions et atmosphères s’entrecroisent dans l’atelier L’Esprit du Feutre. Parking à proximité.

Le feutre réinventé

Tableau acoustique « Territoires fragmentés » © L’esprit du feutre