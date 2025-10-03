Le Figuier (Takia et Colette) Collectif 12 Mantes-la-Jolie

Le Figuier (Takia et Colette) Collectif 12 Mantes-la-Jolie vendredi 3 octobre 2025.

Le Figuier (Takia et Colette) Vendredi 3 octobre, 15h00 Collectif 12 Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T16:00:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T16:00:00

C’est l’histoire d’une friche, d’un jardin, d’une terre qui a en son centre un figuier.

Cet espace est menacé de destruction par un grand projet immobilier.

Le spectacle suit le combat de deux femmes, Émilie et Lydia, pour défendre ce figuier qui a pour elles une très grande importance : c’est le lieu de l’amitié de leurs grands-mères, Takia et Colette.

Lecture théâtralisée du texte du spectacle.

Cette journée marquera le lancement d’un processus de création partagée avec les habitantes et les habitants de Mantes-la-Jolie, en vue de la forme finale du spectacle prévue à l’automne 2026.

Collectif 12 174 Boulevard du Maréchal Juin, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « 411pierres@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683974152 »}]

411 Pierres – Emmanuelle Jacquemard et Anissa Kaki lecture quartiers populaires

DR