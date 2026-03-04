Le Figuier (Takia et Colette) : premières dates, Collectif 12, Mantes-la-Jolie

Le Figuier (Takia et Colette) : premières dates 16 et 17 avril Collectif 12 Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00

C’est l’histoire d’une friche,

d’un jardin, d’une terre qui a en son centre un figuier.

Cet espace est menacé de destruction par un grand projet immobilier.

Le spectacle suit le combat de deux femmes, Émilie et Lydia, pour défendre ce figuier qui a pour elles une très grande importance :

c’est le lieu de l’amitié de leurs grands-mères, Takia et Colette.

Écrit, mis en scène et interprété par Emmanuelle Jacquemard et Anissa Kaki, Le Figuier (Takia et Colette) est un spectacle poétique et fédérateur qui nous entraîne dans une réflexion joyeuse sur nos identités plurielles autant que sur la fabrique des récits dominants et la place de l’écologie dans les quartiers populaires.

Collectif 12 174 Boulevard du Maréchal Juin, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Compagnie 411 Pierres – Emmanuelle Jacquemard et Anissa Kaki création quartiers populaires