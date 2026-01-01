Le fil créatif de Saint-Lu Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Le fil créatif de Saint-Lu

Centre culturel Jean Rochefort 75 boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-16 15:00:00

fin : 2026-01-16 18:00:00

2026-01-16

Venez échanger et partager vos techniques, astuces de réparation et de raccommodage créatifs.

Venue libre et gratuite.

Ouvert à tous.

ATTENTION A partir de janvier 2026, le rendez-vous se déroule au centre culturel Jean Rochefort. .

Centre culturel Jean Rochefort 75 boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

