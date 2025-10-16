Le Fil de l’acte fête ses 30 ans en 3 pièces express Salle George Brassens Saint-Médard-en-Jalles

Le Fil de l’acte fête ses 30 ans en 3 pièces express Salle George Brassens Saint-Médard-en-Jalles jeudi 16 octobre 2025.

– 12€ pour 1 spectacle

– 18€ pour 2 spectacles

– 25€ pour 3 spectacles

Enfants 6 à 15ans : 6€ / 10 / 15

Gratuit moins de 6 ans.

Début : 2025-10-16T20:30:00 – 2025-10-16T22:30:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T17:30:00

Pour souffler ses 30 bougies, Au Fil de l’acte vous invite à quatre jours de rires, d’émotions et de théâtre avec trois pièces à découvrir sans modération !

Le 16 octobre à 20h30 : Le roi est mort.

Sur un échiquier, les pièces noires et blanches s’affrontent. Tous les coups sont permis.

Une comédie ludique qui dénonce les absurdités de la guerre.

Le 17 octobre à 20h30 : Fragments de scène

Deux comédiens mélangent leur vie et la comédie. Émotion et rire garantis.

Le 18 octobre à 20h30 : Le grand cabaret ou 10 verres et déboires.

Le 19 octobre à 15h : Le grand cabaret ou 10 verres et déboires.

Scènes cocasses dans un bar.

Forme cabaret pour fêter ensemble les 30 ans du Fil de l’acte.

Salle George Brassens 104 avenue Anatole France 3160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion 30 ans de l’association au Fil de l’Acte, 3 pièces en seulement quatre jours vous seront présentées.

