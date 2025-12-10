Le fil de Noël Musée basque Bayonne
Le fil de Noël
Musée basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Jeu de piste à la découverte des anciens rites liés au solstice d’hiver en Pays Basque.
A partir de 5 ans.
Durée du jeu = 1h environ.
Sur inscription. .
Musée basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr
