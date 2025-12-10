Le fil de Noël Musée basque Bayonne

Le fil de Noël

Musée basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Jeu de piste à la découverte des anciens rites liés au solstice d’hiver en Pays Basque.

A partir de 5 ans.

Durée du jeu = 1h environ.

Sur inscription. .

Musée basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr

