Le fil de Noël Musée basque Bayonne dimanche 21 décembre 2025.

Musée basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

2025-12-21

Jeu de piste à la découverte des anciens rites liés au solstice d’hiver en Pays Basque.
A partir de 5 ans.
Durée du jeu = 1h environ.
Sur inscription.   .

+33 5 59 59 08 98  am.gale@musee-basque.fr

