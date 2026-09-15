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AGENDA · Saint-Lunaire

Le fil de Saint-Lu – Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

vendredi 8 janvier 2027 · Centre culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
vendredi 8 janvier 2027
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Centre culturel Jean Rochefort
Adresse
75, boulevard des Cap-Horniers
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Le fil de Saint-Lu – Atelier couture et raccommodage

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 15:00:00
fin : 2027-01-08 18:00:00

Date(s) :
2027-01-08

Venez échanger et partager vos techniques, astuces de réparation et de raccommodage créatifs !   .

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13 

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English :

L’événement Le fil de Saint-Lu – Atelier couture et raccommodage Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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