Le fil de Saint-Lu – Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
vendredi 18 juin 2027 · Centre culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Le fil de Saint-Lu – Atelier couture et raccommodage
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-18 15:00:00
fin : 2027-06-18 18:00:00
Date(s) :
2027-06-18
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Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement Le fil de Saint-Lu – Atelier couture et raccommodage Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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