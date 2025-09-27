Le Fil Jaune Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Le Fil Jaune Ingrandes-Le Fresne sur Loire samedi 27 septembre 2025.
Le Fil Jaune
Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27 2025-09-28
Peinture, photo, sculpture, théâtre, musique, le parcourt artistique le Fil Jaune revient pour sa 5e édition.
Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 20 21 mairie@ingrandes-lefresnesurloire.fr
English :
Painting, photography, sculpture, theater, music: the Fil Jaune art trail returns for its 5th edition.
German :
Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Theater, Musik der Kunstparcours Le Fil Jaune kehrt zu seiner fünften Ausgabe zurück.
Italiano :
Pittura, fotografia, scultura, teatro, musica: il percorso artistico del Fil Jaune torna per la sua quinta edizione.
Espanol :
Pintura, fotografía, escultura, teatro, música: la Fil Jaune vuelve en su 5ª edición.
