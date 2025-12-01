Le film avant le film… Une exposition autour du film Slocum et moi Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

Le film avant le film… Une exposition autour du film Slocum et moi

Centre Culturel Ernest Renan
7B Rue de la Chalotais
Tréguier
Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2026-01-07 17:00:00

2025-12-23

Venez découvrir les coulisses de la création du film Slocum et moi au travers de croquis, dessins, peintures, objets, vidéos…

Slocum et moi est un film animé autobiographique touchant, où Jean-François Laguionie “dessine” les rêves de son père avec une infinie délicatesse.

Début des années 50, sur les bords de Marne, François un jeune garçon de 11 ans découvre avec intérêt que ses parents entament, dans le petit jardin familial, la construction d’un bateau, réplique du voilier du célèbre marin Joshua Slocum. A travers cette aventure familiale, il grandit, nourrissant sa passion pour la mer et le dessin. Un voyage poétique entre enfance et maturité.

Avec cette exposition proposée par le CCER, Jean-François Laguionie nous invite à parcourir son chemin créatif : Pour Slocum et moi on a tout fait à l’envers, car j’ai demandé à Pascal Le Pennec d’écrire la musique sur un rêve de film pour imaginer ensuite des scènes avec Anik Leray.

Projection du film le samedi 20 décembre à 15h au Théâtre de l’Arche à Tréguier (Tarif unique : 3 €) .

Centre Culturel Ernest Renan 7B Rue de la Chalotais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

