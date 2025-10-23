Le film du jeudi Bibliothèque Gutenberg Paris

Le film du jeudi Bibliothèque Gutenberg Paris jeudi 23 octobre 2025.

Pendant les vacances scolaires, retrouvez-nous à Gutenberg pour une session cinéma de 3 à 6 ans.

Entrée libre

Découvrez une histoire sur grand écran, comme au cinéma !

Le jeudi 23 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-23T16:00:00+02:00_2025-10-23T17:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR