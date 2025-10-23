Le film du jeudi Bibliothèque Gutenberg Paris
Le film du jeudi Bibliothèque Gutenberg Paris jeudi 23 octobre 2025.
Pendant les vacances scolaires, retrouvez-nous à Gutenberg pour une session cinéma de 3 à 6 ans.
Entrée libre
Découvrez une histoire sur grand écran, comme au cinéma !
Le jeudi 23 octobre 2025
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-23T19:00:00+02:00
fin : 2025-10-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-23T16:00:00+02:00_2025-10-23T17:00:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR