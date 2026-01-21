Le Film du Jeudi Bibliothèque Gutenberg Paris
Le Film du Jeudi Bibliothèque Gutenberg Paris jeudi 5 mars 2026.
Pendant les vacances scolaires, retrouvez-nous à Gutenberg pour une session cinéma de 3 à 6 ans.
Entrée libre
Découvrez une histoire sur grand écran, comme au cinéma !
Le jeudi 05 mars 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
