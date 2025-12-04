Le Film du Mois Place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan

Le Film du Mois Place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan jeudi 4 décembre 2025.

Le Film du Mois

Place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Le film du Mois, une projection proposée par la Médiathèque de Mont de Marsan.

Le titre du film programmé sera affiché directement à la médiathèque.

A l’Auditorium | sur réservation .

Place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

English : Le Film du Mois

German : Le Film du Mois

Italiano :

Espanol : Le Film du Mois

L’événement Le Film du Mois Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Mont-de-Marsan