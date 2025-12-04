Le Film du Mois Place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan
Le Film du Mois Place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan jeudi 4 décembre 2025.
Le Film du Mois
Place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
2025-12-04
2025-12-04
2025-12-04
Le film du Mois, une projection proposée par la Médiathèque de Mont de Marsan.
Le titre du film programmé sera affiché directement à la médiathèque.
A l’Auditorium | sur réservation .
Place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
