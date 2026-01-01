Le film hollywoodien et la discussion démocratique, de la Grande Dépression à la guerre du Vietnam Levis

Le film hollywoodien et la discussion démocratique, de la Grande Dépression à la guerre du Vietnam

Salle de réunion Levis Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

par Grégoire Halbout. De la Grande Dépression à la guerre du vietnam, le cinéma hollywoodien participe activement à la construction et à la mise en scène du débat démocartique américain. A la fois miroir et acteur de la vie civique, il offre au public un espace où se négocient les valeurs collectives, entre conformisme idéologique et contestation (implicite)….. .

Salle de réunion Levis 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@utpf.net

