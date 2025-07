Le film Paysans du Ségala de 1900 à nos jours Arche du Tolerme Sénaillac-Latronquière

Le film Paysans du Ségala de 1900 à nos jours retrace plus d’un siècle de bouleversements dans l’agriculture en Ségala notamment grâce aux témoignages.

Comme Les 500 places pour la projection cinéma du jeudi 7 août ont toutes été réservées 2 mois avant la soirée.

Le Comité d’Animation GORSOIS a donc décidé de programmer une nouvelle projection cinéma grand écran, avec Ciné Lot, sous l’arche du TOLERME, côté Gorses, samedi 23 août. Début du film à 21h30. Durée 1h30mn. Tous les textes sont sous titrés en français.

500 places assises gratuites à nouveau disponibles sur réservation au 07.86.20.54.43.

Buvette et petite restauration sur place.

Une urne sera mise à disposition à l’accueil par le Comité d’Animation GORSOIS pour financer les frais liés à la projection cinéma. .

sous l’arche du Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 7 86 20 54 43

English :

The film « Paysans du Ségala ? de 1900 à nos jours » retraces more than a century of upheaval in agriculture in Ségala, thanks in particular to eyewitness accounts.

German :

Der Film « Paysans du Ségala? de 1900 à nos jours » zeichnet mehr als ein Jahrhundert der Umwälzungen in der Landwirtschaft in Ségala insbesondere anhand von Zeugenaussagen nach.

Italiano :

Il film « Paysans du Ségala ? de 1900 à nos jours » (Contadini di Ségala ? dal 1900 a oggi) ripercorre più di un secolo di sconvolgimenti nell’agricoltura di Ségala, grazie soprattutto a testimonianze oculari.

Espanol :

La película « Paysans du Ségala ? de 1900 à nos jours » (Campesinos de Ségala ? de 1900 a nuestros días) recorre más de un siglo de agitación en la agricultura de Ségala, gracias sobre todo a los relatos de testigos presenciales.

