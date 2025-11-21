Le fils – Cie l’Unijambiste – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 20:30 – 21:40

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public, Adulte

Théâtre / Seule-en-scène percutant et nécessaire Pharmacienne, Catherine travaille dans l’officine de son mari et élève leurs deux adolescents. Effrayée par l’évolution des moeurs, galvanisée par de nouvelles amitiés, de l’église aux pavés, elle se mobilise contre l’avortement, contre le mariage pour tous, contre tout blasphème. Convaincue d’agir pour le bien, elle se sent alors si vivante. Mais elle reste aveugle au désarroi de son fils cadet. Le drame, aux aguets, se tapit derrière le fanatisme de cette mère et le silence du jeune homme. Seule sur une scène circulaire, la fascinante Emmanuelle Hiron incarne une femme qui parle d’amour maternel, d’altérité, d’homosexualité et qui s’enfonce dans la folie religieuse et radicale.Une interprétation d’une justesse remarquable, une mise en scène brillante, une écriture d’une éclairante nécessité. Texte de Marine Bachelot NguyenIdée originale, mise en scène et scénographie : David GauchardInterprète : Emmanuelle Hiron Durée : 1h10 Tout public à partir de 16 ans

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr