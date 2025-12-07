LE FILS DU PERE NOEL – THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin

LE FILS DU PERE NOEL Début : 2025-12-07 à 16:00. Tarif : – euros.

Et si le Père Noël ne pouvait pas livrer les cadeaux cette année ?Jean Noël, musicien pantouflard, passe les fêtes de fin d’année à la maison quand il reçoit un appel de son papa… Le Père Noël ! Ce dernier lui demande alors un grand service.La mission est simple mais périlleuse : si Jean et les enfants ne retrouvent pas le chef des lutins avant le réveillon, plus personne à travers le monde ne recevra de cadeaux à Noël !C’est une fabuleuse aventure qui attend vos chers enfants. Mais attention, l’abominable bonhomme de neige est toujours prêt à jouer un vilain tour !Sapins enneigés, rennes loufoques, lutins espiègles, tous les ingrédients sont réunis pour passer un excellent moment de féerie en famille à l’occasion des fêtes de fin d’année.

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59