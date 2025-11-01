Le fils ONYX, Théâtre de Saint Herblain Saint-Herblain

Le fils Vendredi 27 mars 2026, 20h30 ONYX, Théâtre de Saint Herblain Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00 – 2026-03-27T21:50:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00 – 2026-03-27T21:50:00

C’est l’histoire d’une femme de nos jours, issue d’une petite-bourgeoisie provinciale, pharmacienne, qui par l’intermédiaire de son mari, est amenée à fréquenter des catholiques traditionalistes, dont le discours radical semble l’attirer. Par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle en vient à se rendre plus assidument à la messe, à lutter contre des spectacles blasphématoires, à s’engager dans des groupes anti-avortement ou anti-mariage homo. Elle s’épanouira dans ce militantisme, tentera d’embrigader ses proches et ses enfants dans ce qu’elle considère comme l’aventure la plus excitante de sa vie. C’est l’histoire de son glissement idéologique, de son aveuglement.

ONYX, Théâtre de Saint Herblain 1 place Océane, Saint herblain Saint-Herblain 44815 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Compagnie L’unijambiste

Thierry Laporte