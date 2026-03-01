Le Fils Théâtre ONYX Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 20:30 – 21:45

Gratuit : non 5€ à 20€ Le p’tit tarif — 5€Tarif abonné — 10€Tarif réduit — 15€Tarif plein — 20€ Adulte, Etudiant

Catherine est pharmacienne et mère de deux adolescents. Effrayée par l’évolution des mœurs, galvanisée par de nouvelles amitiés, elle se mobilise contre l’avortement, contre le mariage pour tous, contre tout blasphème… C’est l’histoire de son aveuglement, de son glissement idéologique vers les milieux catholiques traditionalistes.???? Seule sur scène et accompagnée d’un clavecin, elle met son cœur à nu.

Théâtre ONYX Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/



Afficher la carte du lieu Théâtre ONYX et trouvez le meilleur itinéraire

