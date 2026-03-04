Le Fils, Théâtre ONYX, Saint-Herblain

Le Fils Vendredi 27 mars, 20h30 Théâtre ONYX Loire-Atlantique

5€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T21:45:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T21:45:00+01:00

Catherine est pharmacienne et mère de deux adolescents. Effrayée par l’évolution des mœurs, galvanisée par de nouvelles amitiés, elle se mobilise contre l’avortement, contre le mariage pour tous, contre tout blasphème… C’est l’histoire de son aveuglement, de son glissement idéologique vers les milieux catholiques traditionalistes.

Seule sur scène et accompagnée d’un clavecin, elle met son cœur à nu.

Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreonyx.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.onyx@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 00 »}]

Théâtre / Seule-en-scène percutant et nécessaire seule en scène intégrisme religieux

Thierry Laporte