Le Fin Gras du Mézenc Rue du Sabotier Saint-Jeures

Le Fin Gras du Mézenc

Rue du Sabotier Grange Boué-Rault Saint-Jeures Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-07-12

2026-06-26

Photographies de Lucien Soyère. Vernissage le samedi 27 juin à 18h.

Rue du Sabotier Grange Boué-Rault Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 35 33 77 pleinlizieux@gmail.com

English :

Photographs by Lucien Soyère. Opening on Saturday June 27 at 6pm.

