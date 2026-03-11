Le Fin Gras du Mézenc Rue du Sabotier Saint-Jeures
Le Fin Gras du Mézenc Rue du Sabotier Saint-Jeures vendredi 26 juin 2026.
Le Fin Gras du Mézenc
Rue du Sabotier Grange Boué-Rault Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-06-26
Photographies de Lucien Soyère. Vernissage le samedi 27 juin à 18h.
Rue du Sabotier Grange Boué-Rault Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 35 33 77 pleinlizieux@gmail.com
English :
Photographs by Lucien Soyère. Opening on Saturday June 27 at 6pm.
