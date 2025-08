Le Finot de Saint Nicolas des Biefs Saint-Nicolas-des-Biefs

Le Finot de Saint Nicolas des Biefs Saint-Nicolas-des-Biefs samedi 9 août 2025.

Le Finot de Saint Nicolas des Biefs

le bourg Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : 14 EUR

le repas

Date :

Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Le Finot de Saint Nicolas, c’est la fête du Village avec

-samedi vide grenier à partir de 8h, marché animé, fanfare, puis en fin d’aprem bal folk, spectacle de feu, feu d’artifice et bal avec dj

.

le bourg Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 64 18 83 amicale.en.biefs@gmail.com

English :

Le Finot de Saint Nicolas is the village festival with

-saturday: flea market from 8am, lively market, brass band, then late afternoon folk ball, fire show, fireworks and dance with dj

German :

Le Finot de Saint Nicolas ist das Dorffest mit

-samstag: Flohmarkt ab 8 Uhr, belebter Markt, Blaskapelle, später Folk-Bal, Feuershow, Feuerwerk und Tanz mit Dj

Italiano :

Il Finot de Saint Nicolas è la festa del villaggio con

-sabato: mercato delle pulci dalle 8 del mattino, mercato vivace, banda di ottoni, poi alla fine del pomeriggio danza popolare, spettacolo pirotecnico e ballo con dj

Espanol :

El Finot de Saint Nicolas es la fiesta del pueblo con

-sábado: mercadillo desde las 8 de la mañana, mercado animado, banda de música, y al final de la tarde baile folclórico, espectáculo de fuegos artificiales y baile con dj

