Le fleuriste du professionnel Espace Dantza Pau

Le fleuriste du professionnel

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Et si, pour le 31 décembre, on éteignait les cotillons pour rallumer la télévision ? Avec Le Fleuriste du Professionnel, Laurent Paris propose un réveillon théâtral tendre, drôle et profondément humain. Seul en scène, il convoque les souvenirs d’enfance, les veilles d’école, les salons d’autrefois et le cinéma populaire français des années 70 et 80.

Entre humour, mélancolie joyeuse et poésie du quotidien, le spectacle explore la mémoire collective et intime. Un feu d’artifice sans bruit, mais plein d’émotions, pour finir l’année ensemble. .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 88 59 ciesimplehorizon@gmail.com

