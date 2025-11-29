LE FLOCON MAGIQUE – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

LE FLOCON MAGIQUE Début : 2025-11-29 à 10:30. Tarif : – euros.

Macha veut absolument voir la neige cet hiver. Mais en se réveillant ce matin toujours pas le moindre flocon blanc dans le jardin. Macha décide de partir au pays du Père Noël afin de retrouver le flocon magique qui fera tomber la neige chez elle. Un voyage entre sourires, chansons et féérie.Pour les enfants de 1 à 5 an(s).

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29