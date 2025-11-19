LE FLOCON MAGIQUE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LE FLOCON MAGIQUE Début : 2025-12-20 à 11:00. Tarif : – euros.

Macha veut absolument voir la neige cet hiver.Mais en se réveillant ce matin toujours pas le moindre flocon blanc dans le jardin. Macha décide de partir au pays du Père Noël afin de retrouver le flocon magique qui fera tomber la neige chez elle.Un voyage entre sourires, chanson et féerie.Auteur : Irina Gueorguiev

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42