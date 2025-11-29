Le flocon magique voyage musical La Comédie du Finistère Brest

Le flocon magique voyage musical

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 11:00:00

2025-11-29 2025-11-30 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Macha veut absolument voir la neige cet hiver. Mais en se réveillant ce matin toujours pas le moindre flocon blanc dans le jardin.

Macha décide de partir au pays du Père Noël afin de retrouver le flocon magique qui fera tomber la neige chez elle.

Un voyage entre sourires, chansons et féérie.

Informations pratiques

Durée 30 Minutes

Destiné à un public enfant de 1 à 5 ans

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

