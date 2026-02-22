Le Florida Apéro langues de la maison de l’Europe Bar du Florida Agen

Le Florida Apéro langues de la maison de l’Europe

Bar du Florida 95 boulevard du président Carnot Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Venez échanger au bar du Florida dans la langue de votre préférence autour d’un Apéro ! C’est ouvert à toutes et tous, un temps pour venir pratiquer une langue (anglais, occitan, espagnol, italien ou allemand) avec d’autres et se rencontrer.

Bar du Florida 95 boulevard du président Carnot Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@maisoneurope47.eu

English : Le Florida Apéro langues de la maison de l’Europe

Five conversation areas have been created: Spanish, English, German, Italian and Occitan.

