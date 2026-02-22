Le Florida Apéro langues de la maison de l’Europe Bar du Florida Agen
Le Florida Apéro langues de la maison de l'Europe mardi 21 avril 2026.
Bar du Florida 95 boulevard du président Carnot Agen
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
2026-04-21
Venez échanger au bar du Florida dans la langue de votre préférence autour d’un Apéro ! C’est ouvert à toutes et tous, un temps pour venir pratiquer une langue (anglais, occitan, espagnol, italien ou allemand) avec d’autres et se rencontrer.
C’est ouvert à toutes et tous, un temps pour venir pratiquer une langue (anglais, occitan, espagnol, italien ou allemand) avec d’autres et se rencontrer. .
English : Le Florida Apéro langues de la maison de l’Europe
Five conversation areas have been created: Spanish, English, German, Italian and Occitan.
